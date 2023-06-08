На Півдні російські війська "в активній обороні" — Міноборони України

Українські військові ведуть активні дії на Бахмутському напрямку, подекуди ворог намагається йти в наступ, але безуспішно. Також тривають бої за Велику Новосілку на Донеччині. Водночас в районі Оріхова на Запорізькому напрямку росіяни в "активній обороні".

Про це повідомила﻿ заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також противник атакує Мар'їнку, Сили оборони відбили атаки та завдали військам РФ значних втрат.

На Авдіївському та Лиманському напрямках противник робить спроби наступати, але безуспішно. На Куп’янському та Шахтарському напрямках - росіяни завдають авіаційні удари, здійснює обстріли, відзначили в Міноборони.