Головний рабин України потрапив під обстріл у Херсоні

Головний Рабин України Моше Реувен Асман потрапив під обстріл російських окупантів під час перебування у затопленому Херсоні, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Асмана.

"Я в Херсоні, пливли за людьми — Дивом вижили!" , — зазначив він.

На оприлюдненому відео Асман на камеру намагається розповісти про свою місію до Херсону щодо порятунку потерпілих після підриву Каховської ГЕС, але починається обстріл.

Під час обстрілу чується вигук "Земля!", люди падають та біжать рятуватись.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 8 червня почали обстрілювати Херсон. За даними Херсонської ОВА, окупанти гатять по прибережних територіях та центральній частині міста.