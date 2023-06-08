На Буданова було більше 10 замахів – розвідка

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив більше десятка замахів на себе, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

"Точно відомо, що це більше 10 спроб, але зрозуміло, що є офіційний вирок, наскільки може бути офіційним для неіснуючої фактично фіктивної держави, якою є Російська Федерація. Так, Буданов одна з важливих цілей для "руского міра", для російської пропаганди і для правлячого режиму Путіна.

Він це чудово усвідомлює і в принципі, як публічно коментував, вважає, що це добра оцінка, значить, робота ведеться в правильному напрямку. Тому всі заходи безпеки вживаються, звичайно, але на роботу це не впливає командира підрозділу, відомства. Зрештою, я думаю, що боятися потрібно саме Путіну і його найближчому оточенню" , — сказав представник розвідки.

За словами Юсова, жодні замахи чи ракетні удари, чи багато інших підлостей ворога ГУР не зупинили і не зупинять.

Нещодавно російська пропаганда поширювала фейк про нібито "загибель" керівника ГУР МОУ Буданова.