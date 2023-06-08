РФ може готувати теракт, щоб звинуватити Україну – джерела

За даними розвідки, на тлі вчиненого Росією воєнного злочину на Каховській ГЕС держава-агресор готується вчинити ще один терористичний акт – цього разу на своїй території з подальшим звинуваченням України, повідомляє Українська правда.

Про це розповіли співрозмовники видання в Головному управлінні розвідки.

За інформацією розвідки, об’єктом для терористичного акту росіяни обрали газотранспортну систему.

Міністерству палива та енергетики України стало відомо про значне зниження тиску в компресорних станціях магістральних газогонів, якими Росія транспортує природній газ до Європи через українську ГТС в межах укладеного в грудні 2019 року контракту на транзит.

Так, з 7 червня 2023 року вихідний тиск у компресорній станції "Курськ" магістрального газопроводу (МГ) "Єлець-Курськ-Кривий Ріг" впав більш, ніж втричі: з 63,3 до 19,4 кгс/см².

Майже тотожні показники падіння тиску зафіксовані й на вході та виході компресорної станції "Курськ" магістрального газопроводу "Прогрес".

Водночас на точці з’єднання магістральних газопроводів агресора та ГТС України – газовимірювальній станції Суджа – тиск не змінювався і становив:

Для МГ "Прогрес" 60,4 кгс/см²;

Для МГ "Уренгой-Помари-Ужгород" – 0 кгс/см²;

Для МГ "Єлець-Курськ-Кривий-Ріг" – 0 кгс/см².

На думку розвідки, такі небезпечні російські "забави" з тиском можуть свідчити про підготовку до теракту на магістральних газопроводах або інших об’єктах критичної газової інфраструктури РФ, аби використати наслідки у пропагандистській кампанії для звинувачення України.