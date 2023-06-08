Підрив ГЕС: генсек НАТО закликав надати допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу надати Україні термінову гуманітарну допомогу через екологічну катастрофу, спричинену підривом Каховської ГЕС, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в оприлюдненій пресслужбою Альянсу заяві після засідання Комісії НАТО – Україна.

Зазначається, що у засіданні комісії віртуально взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, який поінформував членів Альянсу про руйнування, які спричинив підрив Каховської ГЕС.

Своєю чергою Столтенберг назвав наслідки підтоплення серйозними для тисяч людей і закликав країни НАТО оперативно надати гуманітарну допомогу Україні.

Зазначається. що члени Альянсу висловили рішучу солідарність з Україною, і багато з них уже надають допомогу – зокрема фільтри для води, насоси, генератори і обладнання для укриття.

Генсек НАТО додав, що середньострокова і довгострокова військова допомога Україні залишиться головною темою майбутньої зустрічі міністрів оборони НАТО і саміту Альянсу у Вільнюсі.