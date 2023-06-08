Президентка Угорщини: РФ не повинна досягти військових цілей в Україні

Угорська президентка Каталін Новак вважає, що світ має завадити Росії втілити її військові цілі в Україні – водночас вона проти того, аби Будапешт допомагав Києву зброєю, і вважає санкції неефективними, повідомляє Українська правда.

Про це Новак сказала в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung.

Президентка Угорщини наголосила, що від початку засуджувала російську агресію, а вся її країна виступає за територіальну цілісність України.

"Україна – суверенна країна, яка зазнала нападу з боку сусіда і зараз робить все можливе, щоб захистити своїх громадян. Українці діють самостійно, але їх підтримують багато країн. Це, звичайно, впливає на військові зусилля" , – вважає Новак.

Вона наголосила, що "Росія не повинна досягти своїх військових цілей, ми не повинні цього допустити", але бачить рішення у мирних переговорах, хоча й визнає їхню нереалістичність станом на сьогодні.

Угорська президентка вважає, що військова допомога "розпалить війну" і "може швидко призвести до ескалації", але підтримує гуманітарну допомогу українцям і українським біженцям.

Що стосується санкцій, Новак підкреслила, що Угорщина підтримала всі попередні санкційні пакети Європейського Союзу проти Росії, але потрібно також враховувати їхній вплив на європейські держави.

"Санкції мають ефект, але вони завдали нам більше шкоди, ніж Росії. Цього не можна допустити. Ми повинні приділяти цьому набагато більше уваги, замість того, щоб зосереджуватися лише на покаранні Росії" , – вважає вона.

У березні угорська президентка заявила про підтримку мирного плану для України, який не передбачає перемоги Росії й водночас ґрунтується на "реалістичних цілях".