На Херсонщині від авіаудару росіян загинула жінка — прокуратура

У Бериславському районі Херсонської області внаслідок чергової атаки з боку російської армії загинула жінка, її привалило в будинку. Також травмований чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, 8 червня 2023 року близько 15:30 російська армія здійснила обстріл Бериславського району.

Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів під завалами будинку загинула жінка. Ще один місцевий житель травмований.

Фото: facebook.com/pho.gov.ua

За попередніми даними, російські війська атакували населений пункт керованими авіабомбами.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).