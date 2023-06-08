Рівень води в Каховському водосховищі нижче "мертвої точки"

Рівень води у Каховському водосховищі станом на вечір 8 червня знизився до позначки 12,5 м унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, повідомляє Гордон.

Про це генеральний директор державної компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив в ефірі телемарафону.

"Рівень уже 12,5 м. Це нижче за "мертву" точку в 12,7 м, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС" , – сказав Сирота.

Він прогнозує, що падіння води, найімовірніше, зупиниться на рівні приблизно 3 м.

"Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше трьох метрів, а воно саме зменшиться в ширину з 3,5 км, як це було до підриву, до 1–1,2 км, тобто повернеться в річище Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища" , – пояснив голова "Укргідроенерго".

Він зазначив, що одна половина станції вже повністю під водою, інша половина на 70%. Земляний насип між шлюзом і станцією теж уже пішов під воду й піддається розмиванню, підкреслив гідротехнік.

"Якщо зараз водосховище спадає на 1 м на добу, то його спрацювання триватиме ще 7–8 днів" , – зазначив Сирота.

6 червня, у день підриву окупантами Каховської ГЕС, в "Укргідроенерго" прогнозували, що Каховське водосховище буде спрацьоване (тобто виллється й припинить існування, після чого вище за греблю залишиться природне річище Дніпра) за чотири дні.