Кулеба поговорив із новим головою МЗС Туреччини – той пообіцяв гумдопомогу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів першу телефонну розмову з новопризначеним головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, повідомляє Європейська правда.

У своєму Twitter Кулеба повідомив, що привітав Фідана з призначенням і поінформував його про "жахливі гуманітарні та екологічні наслідки катастрофи в Каховці".

"Він підтвердив, що Туреччина працює над наданням гуманітарної допомоги для пом'якшення кризи" , – додав міністр.

МЗС Туреччини коротко зазначило, що міністри обговорили розвиток подій в Україні, а Кулеба запросив турецького колегу здійснити візит до Києва.

Нагадаємо, що в середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським і запропонував створити комісію "для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі" за участю Анкари, ООН, України та Росії.