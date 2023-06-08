РПЦ заявила, що передала українських військовополонених Угорщині

У Російській православній церкві стверджують, що виступили посередниками під час передачі українських військовополонених "закарпатського походження" Угорщині, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у пресслужбі церкви.

"На благословення Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва Російської Православної Церкви в рамках міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях" , — йдеться в повідомленні.

У РПЦ стверджують, що передача українських бранців "обумовлена спонуканнями християнського людинолюбства".