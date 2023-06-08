Зеленський: на півдні під водою щонайменше два могильники з сибірською виразкою

Під водою на півдні опинились могильники тварин, щонайменше два з них – із сибірською виразкою.﻿ Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до світових екоактивістів, лідерів думок та міжнародних експертів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рукотворна катастрофа на Каховській ГЕС – це не природне лихо і не прояв кліматичної кризи. Це лихо – Путін. Те, що він робить. Те, що він наказує робити" , – сказав Зеленський.

Він зазначив, що наразі ситуація надзвичайно складна, адже російські війська не припиняють артилерійські удари по території, де здійснюється евакуація людей. Зеленський уточнив, що внаслідок цих терористичних обстрілів є поранені.

"Цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття в Європі, але, судячи з усього, російські окупанти вирішили ще додатково погіршити його наслідки" , – додав президент.﻿

Глава держави заявив, що на окупованій Росією частині території, де затоплені близько десятка населених пунктів, взагалі не здійснюється евакуація.

"Люди другу добу на дахах у водяній пастці без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих, ми поки що не знаємо" , – розповів Зеленський.

Він зауважив, що буквально щогодини встановлюється більше деталей щодо того, яку шкоду РФ завдала цією катастрофою.

"У понад 30 населених пунктах життя зламане. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води. Через знищення дамби затоплені сховища палива, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин. Із них – щонайменше два "сибіркові поховання", і обидва – на тимчасово окупованій території. Що з ними зараз, нам невідомо. Там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді, якою вкрито все" , – сказав президент.

Окрім того, за його словами, кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання російським терактом, уже обчислюється тисячами. Зокрема, понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, щонайменше половина з яких загине. Відповідно десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі.