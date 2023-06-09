Трампу висунули звинувачення у справі про секретні документи

Велике федеральне журі висунуло колишньому президенту США Дональду Трампу звинувачення за семи епізодами у справі з неправомірним поводженням з понад 100 секретними документами.﻿ Про це, з посиланням на NBC, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Звинувачення пред'явили в четвер, 8 червня. За даними джерел видання, вже 13 червня Трамп має явитись до окружного суду США.

Сам Трамп всі звинувачення відкидає і називає справу "полюванням на відьом". За його словами, він нібито мав право розсекретити дані, що зберігались в тих документах.

"Я невинна людина, я не зробив нічого поганого" , - заявив Трамп.

Скандал з секретними документами Трампа

В серпні 2022 року ФБР виявило в маєтку Трампа Мар-а-Лаго низку документів з грифом "секретно", які він мав здати до Національного архіву. Пізніше Трампу вручили повістку в суд через один з випадків зберігання таких документів.

В червні цього року Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування по справі про секретні документи.