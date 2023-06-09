РФ запустила вночі до 16 БПЛА та 6 крилатих ракет - Повітряні сили

Вночі 9 червня ворог атакував Україну 6 крилатими ракетами та запустив до 16 ударних БпЛА. ППО знищила 4 крилатих ракети та 10 дронів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 9 червня 2023 року в період з 22.00 по 04.00 годину російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 і крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об'єктах і об'єктах критичної інфраструктури.

Пуски "шахедів" здійснювалися з південного напрямку, крилатих ракет - із району Каспійського моря, з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс" , - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними повітряників, протягом атаки запущено до 16 ударних БПЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Захід" та "Південь", у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed -136/131, "Ланцет" та чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam".

Також близько 20.00 години 8 червня противник завдав ударів із Чорного моря двома ракетами "Калібр" по одному з цивільних об'єктів у Черкаській області.