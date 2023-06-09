За добу ЗСУ ліквідували 1010 окупантів та 10 ворожих танків

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу сили оборони знищили понад тисячу загарбників, 34 ворожі артсистеми, 24 ББМ та 10 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 213 770 (+1 010) осіб ліквідовано,

танків − 3 901 (+10) од.,

бойових броньованих машин – 7 600 (+24) од.,

артилерійських систем − 3 702 (+34) од.,

РСЗВ − 599 (+4) од.,

засобів ППО − 359 (+4) од.,

літаків − 314 (+0) од.,

вертольотів − 299 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13) од.,

крилатих ракет - 1171 (+0) од.,

кораблів/катерів − 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 410 (+26) од.,

спеціальної техніки – 502 (+2) од.

Дані уточнюються