За добу ЗСУ ліквідували 1010 окупантів та 10 ворожих танків

За добу ЗСУ ліквідували 1010 окупантів та 10 ворожих танків
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу сили оборони знищили понад тисячу загарбників, 34 ворожі артсистеми, 24 ББМ та 10 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 213 770 (+1 010) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 901 (+10) од.,
  • бойових броньованих машин – 7 600 (+24) од.,
  • артилерійських систем − 3 702 (+34) од.,
  • РСЗВ − 599 (+4) од.,
  • засобів ППО − 359 (+4) од.,
  • літаків − 314 (+0) од.,
  • вертольотів − 299 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13) од.,
  • крилатих ракет - 1171 (+0) од.,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 410 (+26) од.,
  • спеціальної техніки – 502 (+2) од.

Дані уточнюються

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