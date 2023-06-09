РФ перешкоджатиме роботі "зернового коридору" – Міноборони Британії

У Міноборони Британії прогнозують, що Росія напередодні чергового завершення терміну дії "зернової угоди" продовжить перешкоджати роботі зернової ініціативи, повідомляє Економічна правда.

"Росія, ймовірно, намагається домогтися поступок у питанні відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак з Росії територією України через Одесу. Ситуація ускладнилася тим, що останніми днями трубопровід був пошкоджений і наразі не працює" , – констатували у Міноборони Британії.

Ймовірно, прогнозують британські аналітики, російська риторика та перешкоджання роботі Чорноморської зернової ініціативи продовжиться впродовж тижнів, які передують наступному терміну продовження договору. Наразі "зерновий коридор" діє до 16 липня 2023 року.

Нагадаємо, в середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.

Згодом стало відомо, що Київ може дозволити транзит російського аміаку через українську територію, якщо отримає гарантії від Росії та ООН, що Чорноморська зернова ініціатива працюватиме без перешкод.