Єврокомісія: Росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС

У Єврокомісії, говорячи про винувату сторону у руйнуванні Каховської ГЕС, заявили, що Росія несе первинну відповідальність за цей інцидент, оскільки вона почала війну проти України.﻿ Про це у п’ятницю на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант, повідомляє Українська правда.

Спінант відповідала на докір китайського кореспондента, мовляв, Єврокомісія однозначно засуджує Росію за цей інцидент, хоча розслідування його причин не було.

"Ви, звісно, знаєте, як і ми, що Росія почала цю війну, що Росія скидає бомби та обстрілює, а українці захищаються. Росія несе первинну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це перша заява, про яку ви повинні пам'ятати, коли ви дивитесь на цей інцидент чи будь-які інші" , – сказала речниця.

Вона додала, що комісія засуджує триваючі атаки РФ, у якій формі вони б не відбувалися на території України.

Спінант зазначила, що ЄС "зробить усе" для підтримки людей, яких зачепив підрив Каховської греблі.