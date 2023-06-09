Економіка адаптується та відновлюється — Свириденко

Реальний ВВП в І кварталі 2023 року в порівнянні з IV кварталом 2022-го зріс на 2,4%.﻿ Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Новое время.

"Такі дані свідчать про те, що економіка України адаптується та відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалось раніше. Вона продовжує працювати та долати виклики війни" , — наголосила Свириденко.

За її словами, покращенню ситуації сприяє реалізація програм Доступні кредити 5−7−9%, єРобота, фінансування суттєвих обсягів капітальних видатків на відновлення зруйнованої інфраструктури, житлових та соціальних об'єктів. Все це стає можливим в тому числі завдяки міжнародній допомозі, яку надають країни партнери, що в комплексі підживлює стриманий оптимізм у суб'єктів економічної діяльності, наголосила міністерка.

Втім, Свириденко звернула увагу, що в І кварталі спостерігалась затримка роботи зернового коридору, експортери відчували на собі обмежувальні заходи з боку країн сусідів на імпорт та транзит українських сільськогосподарських товарів, до них додаються наразі наслідки терористичного акту — руйнування Каховської ГЕС.

У міністерстві економіки запевняють, що у другому кварталі наразі також спостерігається позитивна динаміка ВВП.

Раніше повідомлялося, що МВФ покращив прогноз зростання економіки України. Також перспективи зростання ВВП України переглянув Кабінет міністрів.