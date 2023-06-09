Норвезькі сейсмологи зафіксували вибухи у день підриву Каховської ГЕС

Сейсмологи з Норвегії зафіксували поблизу Каховської ГЕС сигнали, що свідчать про вибухи, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні дослідницької організації NORSAR.

За даними дослідників, вибух стався 6 червня о 02:54 за київським часом. При цьому в організації зазначили, що час і місце збігаються з повідомленнями у ЗМІ про обвал Каховської греблі.

Сейсмічну магнітуду у NORSAR оцінили на від 1 до 2 балів.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис перехоплення розмови двох російських окупантів, який підтверджує, що Каховську ГЕС підірвали війська РФ.