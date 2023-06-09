В ООН поки не помітили ознак воєнного злочину в підриві ГЕС

Управління ООН з прав людини поки що не може оцінити, чи є підрив Каховської гідроелектростанції воєнним злочином, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс.

"Оскільки обставини інциденту залишаються неясними, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин" , - заявив він, коментуючи руйнування греблі в Херсонській області.

Він також зазначив, що повторює заклик щодо проведення незалежного, ретельного та прозорого розслідування інциденту. За словами Лоуренса, всі запити на відвідування територій України, що знаходяться під російською окупацією, було відхилено.

Нагадаємо, 6 червня вночі російські окупанти за допомогою мін підірвали Каховську ГЕС, через що було зруйновано греблю. Після цього низку населених пунктів Херсонської області почало затоплювати.

Вже відомо, що внаслідок інциденту у тимчасово окупованих Олешках загинули щонайменше дев'ятеро людей.