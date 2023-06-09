У російському Бєлгороді на офісну будівлю впав безпілотник – губернатор

Губернатора Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгороді безпілотник упав на офісну будівлю і загорівся, повідомляє Українська правда.

"У Бєлгороді на офісну будівлю впав БПЛА з подальшим загорянням. Детонації не сталося, але сам безпілотник загорівся. Його вже загасили.

Постраждалих немає, є незначні руйнування даху і котельні, також осколками пошкоджено два автомобілі" , — повідомив він.

Раніше губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що в обласному центрі впав безпілотник.