Венеційська комісія рекомендувала Україні відкласти закон про олігархів

Венеційська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через повномасштабну війну, розв’язану Росією, і зараз закон буде "на паузі", повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, який у п’ятницю, 9 червня, перебуває у Венеції.

"Війна суттєво змінює баланс сил в Україні, зменшує вплив олігархів. І це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни… Тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну і правову систему вкрай складно" , — пояснив він.

Малюська додав, що за результатами розгляду закону комісія "не встановила, що ми порушили права олігархів".

Міністр нагадав, що однією з умов для початку переговорів про вступ України до ЄС стала імплементація закону про олігархів відповідно до висновків Венеційської комісії. Таку саму умову поставили Грузії та Молдові.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про деолігархізацію на початку листопада 2021 року.

Згідно із законопроєктом, олігархом вважається людина, яка одночасно відповідає щонайменше трьом із таких ознак: