У Пентагоні розповіли, коли відбудеться наступний "Рамштайн"

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 червня у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу.

За його словами, на зустріч прибуде глава Пентагону Ллойд Остін та очільник Об'єднаного комітету керівників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі.

"Наступного тижня міністр Остін знову поїде до Брюсселя, де він та голова Об’єднаного комітету очільників штабів генерал Міллі проведуть очну зустріч Контактної групи з питань оборони України 15 червня, після чого відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО 16 червня" , - поінформував речник.

Попереднє засідання "Рамштайну" відбулося 25 травня у віртуальному режимі. Тоді країни-учасниці, серед іншого, домовилися знайти більше можливостей для забезпечення України додатковими системами ППО.