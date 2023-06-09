Естонія заборонила в'їзд патріарху Кирилу

Уряд Естонії заборонив в'їзд у країну російському патріарху Кирилу. Крім цього, в Естонію також не зможуть в'їхати 57 росіян, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що цим людям заборонили в'їзд у країну, оскільки вони були залучені до грубих порушень прав людини або сприяли їх здійсненню.

"Патріарх Кирил є одним із найбільших пропагандистів і розповсюджувачів путінської ідеології. Давно пора було внести його до чорного списку. Він виправдовував і підбурював до війни проти України" , - заявив міністр.

Заборону на в'їзд було також накладено на дев'ятьох переслідувачів і викрадачів правозахисника Володимира Кара-Мурзи, на яких ще не поширюються санкції ЄС, і на особу, причетну до смерті Сергія Магнітського.

"Естонія вважає, що переслідувачі та викрадачі Кара-Мурзи мають бути включені до глобального режиму санкцій у сфері прав людини. Ми продовжуватимемо домагатися безумовного і негайного звільнення всіх політичних в'язнів у Росії та судового переслідування осіб, відповідальних за репресії" , - заявив міністр.

Справа Кара-Мурзи

Після початку повномасштабного вторгнення російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза не покинув Росію. Навесні минулого року його затримали у справі про "фейки". Пізніше проти нього порушили дві кримінальні справи і звинуватили в "державній зраді".

Суд у Москві 17 квітня 2023 р. виніс вирок опозиціонеру. Кара-Мурзу засудили до 25 років за ґратами за "фейки про російську армію".

Патріарх Кирило

Патріарх Кирил є прихильником війни проти України. Після початку повномасштабного вторгнення він провів літургію в головному храмі Міноборони Росії і заявив, що на Донбасі розгортається "метафізична боротьба", звинувачуючи при цьому владу України в заохоченні церковного розколу. Крім того, він стверджував, що в історії Росії не було жодного нападу на інші країни.