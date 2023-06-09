За п’ять місяців 2023 року українські металурги скоротили виплавку сталі на 43,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 2,39 млн тонн, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це свідчать дані Об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

Водночас виробництво чавуну у січні-травні скоротилось на 43,9%, до 2,35 млн тонн, прокату - на 47,8%, до 1,98 млн тонн.

Нагадаємо, раніше виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак заявила, що ключовим фактором у відновленні української промисловості є розблокування портів, адже розширяє можливості експорту продукції.

Від цього залежать також доходи бюджету: через блокування портів Україна втрачає $170 мільйонів щодня.

Також експерти заявили, що логістика українського зерна через сусідні країни стане складнішою, а роботу зернової ініціативи знов саботує Росія.