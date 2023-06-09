На Херсонщині окупанти вимагають гроші у волонтерів за евакуацію – ДСНС

На Херсонщині, яка була затоплена внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції, російські окупанти вимагають кошти у волонтерів, які хочуть евакуювати людей. Про це заявив т.в.о. директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Держслужби з надзвичайних ситуацій Михайло Гриб, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, така ситуація склалась в окупованих Олешках.

"Я підтверджую цю інформацію (щодо вимагання російськими окупантами грошей у волонтерів - ред.). Волонтери нам доповідають, що проходять, але проходять саме за такою схемою. А у Державної служби з надзвичайних ситуацій, на жаль, немає можливості (туди дістатися – ред.) – нас зразу обстріляють, нам не має сенсу туди (рухатися – ред.)" , – уточнив він.

Також, за словами Михайла Гриба, наразі рятувальники "загалом контролюють" ситуацію в регіоні після руйнування Каховської ГЕС, а також "готові надавати людям допомогу та роблять це".