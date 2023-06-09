Супутники США зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням — NYT

Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС незадовго до її руйнування, повідомляє Європейська правда.

Про це пише New York Times з посиланням на посадовця адміністрації президента США.

За словами представника представника президентської адміністрації, супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили тепловий слід, який характерний для потужного вибуху, безпосередньо перед тим, як гребля ГЕС зруйнувалася.

За словами співрозмовника видання, аналітики американської розвідки схиляються до того, що за руйнуванням стоїть Росія. Водночас він додав, що американські спецслужби все ще не мають переконливих доказів того, хто саме несе відповідальність.

Представник адміністрації не виключив, що попередні пошкодження дамби або підвищення тиску води могли сприяти руйнюванню, але американські посадовці вважають, що вибух – навмисний або випадковий – був найбільш вірогідною причиною катастрофи.

Раніше у Єврокомісії, говорячи про винувату сторону у руйнуванні Каховської ГЕС, заявили, що Росія несе первинну відповідальність за цей інцидент, оскільки вона почала війну проти України.