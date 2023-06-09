Путін визнав наявність наступального потенціалу у України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Збройні сили України мають потенціал для наступу, повідомляє Ділова столиця.

Водночас він заявив, що недавні спроби настання ЗСУ нібито "провалилися".

"Можна констатувати: всі вжиті досі спроби контрнаступу провалилися, але наступальний потенціал ЗСУ ще зберігся" , — сказав Путін.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що Україна провела контрнаступальні операції з різним результатом щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках контрнаступу.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках йдуть важкі бої, росіяни марно намагаються атакувати.