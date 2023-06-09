Окупанти після ракетного удару ЗСУ терміново посилюють ППО на Арабатській стрілці

Російські окупанти заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки, після того, як ЗСУ завдали в тому районі ракетного удару, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як повідомляється, окупанти зазнали обстрілів на узбережжі Азовського моря. Це викликало паніку серед російських військових. Як заявляють росіяни, удару було завдано нібито британськими ракетами Storm Shadow.

"Систему ППО на Арабатській стрілці буде посилено після завданого ЗСУ ракетного удару" , - сказано в повідомлення.

Зауважимо, що сьогодні, 9 червня, Telegram-каналами почало ширитись відео обстрілу Арабатської стрілки. Зокрема міський голова Мелітополя заявив, що обстріл був в районі окупованого Генічеська Херсонської області.