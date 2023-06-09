Посол США: Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі

Посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліанна Сміт вважає, що члени Альянсу вважають малоймовірним схвалити запрошення України на саміті у Вільнюсі наступного місяця, повідомляє Українська правда.

Про це дипломатка сказала в інтерв’ю Politico.

"Я думаю, що союзники зараз згодні з тим, що належне запрошення (України в НАТО – ред.) малоймовірне, поки вони (українці – ред.) беруть участь у повномасштабній війні" , – вважає Сміт.

Вона водночас наполягає на тому, що Альянс прагне запевнити Україну в довгостроковій підтримці й намагається знайти спосіб продемонструвати це у Вільнюсі.

"Ми хочемо дати зрозуміти президенту Зеленському, якщо він приїде особисто, що ми глибоко зацікавлені в довгострокових відносинах з Україною і шукаємо способи визнати все, чого вони досягли, і що наша підтримка не зникне" , – додала посол США.

Сміт зауважила, що між запрошенням України до членства й рішенням Бухарестського саміту НАТО "існує безліч варіантів", і додала, що корисну роль в обговореннях цього питання зіграла остання зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Осло.

"Ми набагато ближче до єдиного рішення, ніж три-чотири місяці тому" , – сказала дипломатка.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.