У Казахстані засудили до в'язниці двох прихильників Росії

У Казахстані двох прихильників РФ засудили на п'ять років ув'язнення через розмову в чат-рулетці, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Засуджені - жителі міста Уральськ Денис Рудний та Христина Кольченко. Розслідування їх справи розпочалося після розмови пари з відомим блогером, яка відбулася 11 лютого 2023 року в чат-рулетці.

Під час цієї бесіди Рудний заявив, що місто Уральськ в Казахстані є споконвічно російським містом, висміяв казахів, назвавши їх "мамбетами", і заявив, що підтримає росіян у разі нападу РФ на Казахстан.

Вже за два дні поліція затримала обох і порушила кримінальну справу проти них за статтею "розпалювання ворожнечі", а пізніше також за сепаратистські висловлювання.

6 червня Уральський міський суд засудив Рудного до 5 років і 2 місяців позбавлення волі за двома статтями - "розпалювання ворожнечі" і "сепаратистська діяльність". Кольченко також отримала п'ятирічний термін позбавлення волі за статтею "сепаратистська діяльність".

Позиція Казахстану щодо війни РФ в Україні

Війна проти України підштовхує колишні радянські країни, зокрема і Казахстан, створювати нові союзи з іншими країнами, щоб зменшити залежність від Росії.

Але на тлі вторгнення Росії в Україну офіційно влада Казахстану санкції проти Росії не запроваджувала, лише публічно заявляла, що не буде допомагати Кремлю обходити їх.

Проте нещодавно координатор з питань санкцій Державного департаменту США Джим О'Браєн, розповів, що США виявили причетність Казахстану до обходу санкцій росіянами.

Нагадаємо, що нещодавні опитування показали, що число казахів, які вважають, що Росія може вторгнутися до їхньої країни, подвоїлося за останні шість місяців.