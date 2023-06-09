ООН направила гуманітарні конвої до Херсонщини — ОВА

Організація Об'єднаних Націй направила питну воду, продуктові набори, матеріали для ремонту житла, медикаменти до Білозерської громади та Херсона, які найбільше постраждали через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.

"Гуманітарний вантаж супроводжує Деніз Браун – постійна координаторка системи ООН в Україні. До складу місії також увійшли Сара Хілдінг дер Ведувен – голова офісу УКГС в Україні (Швеція), Метью Холлінгворт – представник ВПП та директор по країні (Ірландія).

Делегація зустрілася з начальником Херсонської ОВА Олександром Прокудіним і представниками військової адміністрації. Говорили про потреби регіону та наступні надходження допомоги" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вночі 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС. На Херсонщині розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за статтею "екоцид".