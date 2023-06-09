Зеленський провів Ставку: Обговорили здобутки на передовій

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювалося завдання ворогу поразок та українські здобутки на передовій, повідомляє Українська правда.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Щойно провів Ставку. Ситуація на передовій – цьому основна увага. Доповіді – командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ.

Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО" , — заявив президент.

Зеленський також окремо звернувся до воїнів, які "цими днями в особливо важких боях".