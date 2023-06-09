Канада продовжила режим безмитного ввезення товарів з України

Віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд у п’ятницю оголосила про продовження ще на рік, тобто до 9 червня 2024 року, режиму безмитного імпорту товарів з України, покликаних підтримати її економіку в умовах повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні уряду Канади.

Рішення канадського уряду забезпечить подальший безмитний імпорт українських товарів до Канади, зокрема сталі й товарів, постачання яких регулюється квотами.

Режим, запроваджений рік тому, тимчасово скасовує мита, антидемпінгові та компенсаційні мита, що застосовуються до імпорту українських товарів у Канаді.

Водночас після 9 червня 2023 року Канада не продовжуватиме митні пільги на товари, захищені урядом у межах системи керування пропозицією (тобто влада навмисне обмежує їхнє виробництво й квотує їхній імпорт) – зокрема яйця, м'ясо птиці та молочні продукти.

Як уточнила Фріланд, Канада дозволить Україні продовжувати безмитне постачання цих продуктів у межах квот Світової організації торгівлі, але буде стягувати мито з поставок понад ці квоти. Рішення не стосується товарів, відправлених до 9 червня 2023 року.