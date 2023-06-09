Аграрії планують заблокувати в'їзд польських вантажівок в Україну

"Всеукраїнська аграрна рада" та Асоціація виробників молока планують у відповідь на розпочатий польськими фермерами протест проти транзиту через територію Польщі української сільгосппродукції провести дзеркальний протест, перекривши рух польським вантажівкам через 4 міжнародні пункти пропуску, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві "Всеукраїнської аграрної ради".

Підкреслюється, що українські агровиробники перекривають рух польським вантажівкам через 4 міжнародні пункти пропуску: перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" зі сторони України; в смт Краковець біля міжнародного пункту пропуску "Краківець-Корчова"; в с. Рата біля міжнародного пункту пропуску "Рава-Руська"; в с. Шегині біля міжнародного пункту пропуску "Шегині-Медика, в с. Старовойтове, вул. Прикордонників 1.

Планується, що акція розпочнеться 10 червня о 10:00 та триватиме до 00:00 14 червня.

"Проведення заходу обумовлено категоричною незгодою українських аграріїв з діями польської сторони, які в односторонньому порядку, порушуючи торговельні правила ЄС та рішення Єврокомісії щодо поновлення транзиту української сільськогосподарської продукції, продовжують фізично блокувати вантажівки з України на територію Польщі.

Такою позицією польські фермери грають на руку Путіну, бо хочуть, щоб українське зерно просто залишилось в Україні, а ціни зросли. Саме цього хочуть в РФ" , - йдеться у заяві.

Раніше польські мітингувальники перекрили рух через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ", українських водіїв просять обирати альтернативні митні пункти для перетину кордону.

Попередній страйк на цьому ж пункті пропуску відбувся у травні і тривав понад 10 днів, спричинивши для українських перевізників та експортерів значні збитки. Причиною стали страйки польських перевізників.

Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" забезпечує близько 40% вантажопотоку.﻿﻿ У вересні минулого року "Ягодин - Дорогуськ" був заблокований чергою з вантажівок протяжністю до 60 км. Це сталося через низьку пропускну спроможність митниці та страйк з польського боку.