РФ завдала удару по Нікополю, пошкоджено будинки та підприємства — облрада
Російські військові в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу під ворожу атаку потрапив Нікополь та населених пунктів Марганецької і Мирівської громад, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його даними, сьогодні, 9 червня, росіяни тричі обстріляли Нікопольський район.
В результаті цього було пошкоджено одне підприємство, сім приватних житлових будинків, три господарчі споруди, та чотири лінії електропередачі.
Окрім цього під обстріл потрапили населені пункти Марганецької і Мирівської громад. На всіх територіях люди не постраждали.