РФ завдала удару по Нікополю, пошкоджено будинки та підприємства — облрада

Російські військові в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу під ворожу атаку потрапив Нікополь та населених пунктів Марганецької і Мирівської громад, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його даними, сьогодні, 9 червня, росіяни тричі обстріляли Нікопольський район.

Фото: t.me/mykola_lukashuk

В результаті цього було пошкоджено одне підприємство, сім приватних житлових будинків, три господарчі споруди, та чотири лінії електропередачі.

Окрім цього під обстріл потрапили населені пункти Марганецької і Мирівської громад. На всіх територіях люди не постраждали.