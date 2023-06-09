Розвідка Естонії: Інтенсивність боїв особливо зросла на Запоріжжі

Сили оборони України у своїх наступальних діях ще шукають правильну точку застосування сили, але поки зарано говорити про те, чи вдасться їм повторити успіх торішнього наступу у Харківській області, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг.

За його словами, наразі бої йдуть, зокрема, навколо Бахмута, але інтенсивність бойових дій особливо сильно зросла в Запорізькій області.

"Насамперед Оріхів у Запорізькій області, але також і бої, що тривають уже тиждень, із напрямку Великої Новосілки в бік Маріуполя" , – сказав глава розвідцентру.

Гросберг наголосив, що основний удар в контрнаступі поки не завданий, скоріше реалізуються формувальні операції, тобто йде пошук можливих точок прориву оборони, звідки можна буде розвивати успіх із залученням резервів.

"Але може статися й так, що ми не побачимо такого масштабного і величезного наступу, який ми бачили в Харкові минулої осені. Скажімо чесно, у збройних сил Російської Федерації теж були останні дев'ять місяців на підготовку. Пошук місць для такого прориву може зайняти багато часу" , – додав він.

Навіть якщо зараз не йдеться про успішну кампанію, подібну до минулої осені, за словами Гросберга, немає підстав говорити про скільки-небудь серйозну невдачу.

"Ця наступальна операція, безумовно, буде складнішою, більш багатогранною, ніж це було на Харківському напрямку восени" , – підкреслив він.

Питання про те, в якому напрямку Україна планує продовжувати контрнаступ, все ще залишається відкритим.

За його оцінкою, інтенсивність бойових дій, найімовірніше, дедалі більше наростатиме, але це залежатиме переважно від рівня підготовки та бойового духу російських військ.