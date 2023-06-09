У Москві відреагували на рішення Нідерландів по "скіфському золоту"

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у п’ятницю заявила, що Москва не здивована рішенням Верховного суду Нідерландів про повернення "скіфського золота" Україні, повідомляє Європейська правда.

Захарова заявила, що не очікувала на інше рішення суду з урахуванням підтримки Нідерландами України.

"Нідерландська судова система вже давно перестала відповідати стандартам неупередженого і справедливого правосуддя, а займається лише обслуговуванням політичних замовлень власної, а тепер і київської влади" , – вважає вона.

Також Захарова заговорила про "черговий небезпечний прецедент", який нібито створює рішення суду, бо "підриває довіру між музейними спільнотами", й пообіцяла "адекватну реакцію" з боку Москви.

"Скіфське золото" є частиною культурної спадщини Криму, і жодні рішення заангажованих судів не можуть скасувати цей незаперечний факт. Історичну справедливість буде відновлено" , – підсумувала вона.

9 червня Верховний суд Нідерландів виніс остаточне рішення у справі "скіфського золота", постановивши повернути експонати Україні.

Музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав об'єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Криму у 2014 році. Коли Росія анексувала півострів, стало незрозуміло, кому передавати ці предмети: музеям в окупованому Криму чи Україні.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення. Суд в Амстердамі в 2021 році ухвалив рішення на користь України.

"Кримські музеї" звернулися до Верховного суду, який 9 червня постановив, що скарби є культурною спадщиною всієї України. Тепер, коли Верховний Суд ухвалив це рішення, суперечка нарешті завершилася.