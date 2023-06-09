Медведчука позбавили статусу академіка — джерело

На загальних зборах Національної академії правових наук у Києві ухвалили рішення про позбавлення статусу дійсного члена (академіка) колишнього проросійського народного депутата України Віктора Медведчука, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це розповіли джерела видання у керівництві академії.

Рішення про виключення кума російського президента Владіміра Путіна зі складу академії підтримали всі 37 присутніх інших академіків. Члени-кореспонденти не брали участі у голосуванні за Статутом установи. На зборах затвердили результати цього таємного голосування – 159 "за".

Під час засідання порушували й питання позбавлення звання академіка міністра освіти й науки часів президента-втікача Віктора Януковича Дмитра Табачника. Однак на засіданні заявили, що він виключений зі складу Національної академії правових наук з 2017 року, попри відсутність офіційного повідомлення. Як зазначили джерела, питання його статусу дійсного члена з'ясовується.

Табачник є істориком, але свого часу був обраний академіком зазначеної наукової установи, як і Медведчук та колишній спікер Верховної Ради, теж історик Володимир Литвин. Усі троє керували адміністрацією президента України Леоніда Кучми.

Представники Національної академії правових наук не розглядали питання позбавлення звання академіка Литвина, попри те, що він зіграв важливу роль в ратифікації парламентом "Харківських угод", головуючи на тому засіданні ВР.