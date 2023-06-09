У Києві почали тестувати систему автоматичного відкриття сховищ

Київська міська влада планує оснастити більшість столичних укриттів системою автоматичного відчинення дверей. Крім того, розташувати в різних районах столиці додаткові модульні залізобетонні укриття швидкого розгортання, пише Юлия Бойко, РБК-Україна.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Міська влада працює над оснащенням існуючих споруд цивільного захисту автоматизованою системою доступу. Такі кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі. І далі запровадимо їх в усьому місті. Такою системою на сьогодні можливо оснастити близько 3 тисяч укриттів та сховищ" , - зазначив Пантелеєв.

Також міська влада планує придбати та встановити як додаткові близько двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

"Використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед, у спальних районах міста. Також ми проведемо позапланову інвентаризацію існуючих підвальних та цокольних приміщень, щоб ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд. Учора депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн" , - зазначив заступник Кличка.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на сесії Київради 8 червня було проголосовано рішення про можливість вилучення приміщень з укриттями у приватних власників в разі недопуску мешканців або через їх неналежний стан.