Росіяни знову обстріляли Херсон під час евакуації — прокуратура

Російська армія знову обстріляла Херсон під час евакуації, поранень зазнали троє людей, серед них неповнолітня дівчина, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 9 червня близько 17:40 під час проведення евакуаційних заходів російські військові вкотре обстріляли обласний центр.

Внаслідок цього травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.