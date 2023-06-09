Росіяни обстріляли село на Херсонщині, є важко поранений — РВА

Російські війська обстріляли село Тягинка на Херсонщині, коли мешканці отримували гуманітарну допомогу, літній чоловік дістав важке поранення, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.

"Сьогодні вдень російські військові обстріляли Бериславщину! Окупанти завдали підступного артилерійського обстрілу по с.Тягинка саме в той час, коли мешканці отримували гуманітарну допомогу. Внаслідок чого літній чоловік отримав поранення, його в тяжкому стані доставлено до лікарні" , — йдеться в повідомленні.

Внаслідок чергового обстрілу Херсону, коли там проходили евакуаційні заходи, травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина.