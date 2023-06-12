В Україні перевірили майже всі укриття: третина закрита чи непридатна

В Україні обстежено майже 63 тисячі укриттів, із них близько третини виявилися закритими чи непридатними для використання. Про це повідомили у ДСНС України.

"В Україні обстежено близько 63 тисяч укриттів. Закритими виявилося 9,3%, непридатними для використання – 23,6% від перевірених.

Станом на 10 червня обстежено 62 912 укриттів. Не обстежено 0,6% від загальної кількості через бойові дії" , - йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, за даними ДСНС, у Києві обстежено 4655 укриттів, з них закритими виявилися 0,6%, непридатними до використання – 34,6%.

На території України працювало майже 2 тисячі груп у складі представників місцевих органів виконавчої влади, ДСНС та Нацполіції.