ISW пояснив, як у РФ применшують успіхи України

Російські провоєнні коментатори намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням "сірих зон". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

В ISW заявили, що українські війська візуально підтвердили наступ на заході Донецької області та заході Запорізької області. Це також підтвердили російські джерела, але намагалися зменшити здобутки України, зазначили аналітики.

Так, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська просунулися на півдні України на 300-1500 метрів. Маляр та інші українські та російські джерела повідомили, що українські війська досягли успіхів на південь від Великої Новосілки у період з 10 по 11 червня, звільнивши, зокрема, Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожове та Новодарівку.

В інституті зазначили, що деякі російські джерела повідомили, що бої продовжуються у "сірій зоні" або на спірних територіях, або що українські війська діють на територіях, які російські війська не повністю зайняли до початку контрнаступу на півдні України.

"Російські джерела називають просування українських військ через російську оборону захопленням "сірих зон", щоб применшити українські досягнення та не повідомляти про прориви українських військ через оборонні лінії" , - зазначили в ISW.

Водночас в інституті заявили, що, незважаючи на звільнення українськими військовими кількох населених пунктів, поки що рано говорити про "український прорив".