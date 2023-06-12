Повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня не буде, - нардеп
Повернення податкової системи на довоєнний рівень відклали з 1 липня на більш пізній термін. Раніше Верховна рада ухвалила урядовий закон про відновлення податків та перевірок у першому читанні. Про це, з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Ярослава Железняка, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Тримайте новину :
- відміна "єдиного податку 2%" - скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ї групи - відновлення проведення документальних перевірок - повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО
Всього цього з 1 липня не буде", - написав він.
Як зазначив депутат, нова дата події невідома, "але точно вже не 1 липня".