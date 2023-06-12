Повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня не буде, - нардеп

Повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня не буде, - нардеп
Фото: Flickr

Повернення податкової системи на довоєнний рівень відклали з 1 липня на більш пізній термін. Раніше Верховна рада ухвалила урядовий закон про відновлення податків та перевірок у першому читанні.﻿ Про це, з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Ярослава Железняка, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Тримайте новину :
  • - відміна "єдиного податку 2%"
  • - скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ї групи
  • - відновлення проведення документальних перевірок
  • - повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО
    • Всього цього з 1 липня не буде", - написав він.

    Як зазначив депутат, нова дата події невідома, "але точно вже не 1 липня".

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