Повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня не буде, - нардеп

Повернення податкової системи на довоєнний рівень відклали з 1 липня на більш пізній термін. Раніше Верховна рада ухвалила урядовий закон про відновлення податків та перевірок у першому читанні.﻿ Про це, з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Ярослава Железняка, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Тримайте новину :

- відміна "єдиного податку 2%" - скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ї групи - відновлення проведення документальних перевірок - повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО

Всього цього з 1 липня не буде" , - написав він.

Як зазначив депутат, нова дата події невідома, "але точно вже не 1 липня".