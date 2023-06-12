На окупованому півдні ворог встановлює камери для боротьби з партизанами – ЦНС

На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни встановили на дорогах камери відеоспостереження для боротьби з українським підпіллям. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни почали встановлювати камери не лише у тимчасово окупованих містах, а й на стратегічних дорогах.

Противник встановив камери відеоспостереження між Мелітополем та Генічним, побоюючись роботи підпілля під час українського контрнаступу" , - зазначили у ЦНС.

За інформацією Центру, окупанти й надалі мають серйозні проблеми через діяльність українського підпілля, а тому намагаються посилювати контрдиверсійні заходи.