У РДК заявили, що "вагнерівець" відмовився від обміну та попросився до них

У Російському добровольчому корпусі заявили, що 11 червня під час обміну один із полонених росіян, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнер", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК.

"Командир РДК, Денис WhiteRex, був присутній сьогодні на процедурі обміну полоненими. Всім солдатам було запропоновано можливість добровільно вступити до лав Російського добровольчого корпусу.

Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнер", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК. Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати у наших лавах” , - заявили у РДК.

У РДК також заявили, що передали щодо обміну російській стороні полонених, захоплених у боях біля Нової Таволжанки у Білгородській області.