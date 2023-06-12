У Німеччині стартують найбільші в історії НАТО навчання авіації

У понеділок, 12 червня, у Німеччині стартують навчання повітряних сил НАТО Air Defender 23, які стануть наймасштабнішими навчаннями авіації Альянсу. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Українська правда.

У навчаннях беруть участь понад 20 країн-партнерів та близько 250 літаків, у тому числі винищувачі F-35 повітряних сил США та Нідерландів, а також розвідувальні літаки AWACS, дозаправники у повітрі та транспортні літаки ВПС Японії.

Навчання пройдуть на чотирьох локаціях Німеччини, а також по одній у Нідерландах та Чехії.

У ході маневрів планують перевірити здатність ВПС реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі посилення напруженості у відносинах із Росією.

Райони навчань будуть використовуватися до чотирьох годин на день у різний час і в цей час будуть закриті для повітряних транспортних засобів.

Комерційні рейси, які пролітають через повітряний простір Німеччини, змінюватимуть свої маршрути, а також затримуватимуться.

Навчання відбуваються в той час, коли НАТО планує ширшу перебудову своєї оборони.