Рівень затоплення на Херсонщині падає – ОВА

Станом на ранок 12 червня рівень затоплення на Херсонщині знизився до позначки 3 м 29 см, у Миколаєві вода за ніч знизилася на 6 см. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Продовжується 7 доба ліквідації наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Станом на сьогодні вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3 м 29 см, якщо порівнювати зі вчорашнім вечором, то рівень зменшився на 64 см."

У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл – 32 на правому березі та 14 на лівому. На звільненій території затоплено 3801 будинок. На правому березі вдалося витягнути з водяної пастки 2743 особи, з них 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Лише з Херсона евакуювали 2318 городян.

На лівому березі ситуація залишається критичною. Росіяни блокують і не проводять евакуації. До того ж вони заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину людям похилого віку і маломобільним. Проте рятувальна операція нашими силами продовжується і на лівому березі. Звідти вже витягли 112 людей. Усі подробиці розголошувати не можу" , - повідомив Проскудін.

Водночас заступник начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук повідомила у Facebook, що станом на ранок 12 червня рівень води становить 3,6 м.

Також Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС зранку 12 червня повідомив, що з водосховища вже втрачено понад 72%, або 14,395 куб.км води.