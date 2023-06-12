Розвідка Британії: Як Шойгу намагається покращити свій імідж

Британська розвідка стверджує, що російський міністр оборони Сергій Шойгу намагається підтримувати позитивний імідж, незважаючи на те, що його дедалі більше критикують усередині РФ, повідомляє Європейська правда.

Як зазначили у британському відомстві, Шойгу протягом останнього тижня був досить активним у публічному просторі, ймовірно, намагаючись переконати, що він контролює всі стратегічні питання, тоді як Україна прискорює наступальні операції.

Британська розвідка нагадує, що російський міністр дав щонайменше два коментарі, які стосувалися оборонних операцій Росії, зокрема зробив заяви про українські втрати, які були серйозно перебільшеними.

"Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав із публічних виступів" , – додали у відомстві.

Як йдеться в огляді, Шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидке відправлення резервної бронетехніки на фронт.