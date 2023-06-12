ЗСУ за добу ліквідували 540 окупантів та 10 ворожих артсистем - Генштаб
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України втратила понад 216 тисяч військових, 3 931 танк, 7 636 ББМ та 3 746 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.06.23 орієнтовно:
- особового складу – близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано,
- танків − 3 931 (+5) од.,
- бойових броньованих машин – 7 636 (+5) од.,
- артилерійських систем − 3 746 (+10) од.,
- РСЗВ − 601 (+0) од.,
- засобів ППО − 362 (+0) од.,
- літаків − 314 (+0) од.,
- вертольотів − 299 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 307 (+7) од.,
- крилатих ракет − 1183 (+0) од.,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 471 (+10) од.,
- спеціальної техніки – 510 (+1) од.
Дані уточнюються.